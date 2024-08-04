مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني يعد بسيناريو مفاجئ للرد على إسرئيل

ياسر رشاد - القاهرة - وعد حجة الإسلام طائب، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن الرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية سيكون جديدا ومفاجئا لإسرائيل.

الحرس الثوري الإيراني يعد بسيناريو مفاجئ لإسرائيل

وقال مستشارقائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات لوكالة إرنا إن العملية المصممة التي تهدف للثأر لدم الشهيد إسماعيل هنية ستكون جديدة ومفاجئة.

وأضاف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: " السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا تمكن قراءتها".

وأشار مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن الوضع الاجتماعي لإسرائيل مضطرب، لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني، ولا أحد يستثمر في إسرائيل اقتصاديا، ورؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة.

وأوضح مستشارقائد الحرس الثوري الإيراني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام حماس إلى حرب إقليمية، وإدخال أمريكا في الحرب.

وشدد حجة الإسلام طائب على أن عهد الهيمنة الأميركية قد ولی، وأن سياساتها لا تشكل رادعا.

وطالب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بردّ ادع يحفظ المصالح الوطنية؛ انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مضيفاً أن البرلمان يدعم بالكامل أي قرار بشأن توقيت وكيفية الرد على هذا الاعتداء.

إيران توعد بردع إسرائيل



لافتاً إلى أن قوات إيران العسكرية ستلقّن العدو الإرهابي وداعمه الرئيسي؛ وهو أمريكا، درساً تاريخياً».



وجاءت موقف قاليباف رئيس البرلمان الإيراني في سياق تهديدات إيرانية بشأن توجيه ضربة وشيكة لإسرائيل؛ رداً على اغتيال هنية، بينما كان في ضيافة الحرس الثوري، بمعسكر محصَّن تابع لـ«فيلق القدس» في شمال طهران.

وقال رئيس البرلمان الإيراني في جلسة اليوم: «لقد تحوَّل الطعم الحلو في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية إلى مرارة،كان هنية ضيفنا العزيز، بلا شك فإن الرد القوي والذكي للجمهورية الإسلامية سيجعل الشعب الإيراني وقوى المقاومة يشعرون بالحلاوة».

وقال رئيس البرلمان الإيراني، في إشارة إلى إسرائيل: «هذا الكيان، والدولة الداعمة له؛ وهي الولايات المتحدة، سيندمان على أفعالهما وسيضطران إلى تعديل حساباتهما لكي لا يرتكبوا مثل هذا الخطأ مرة أخرى».

وجاءت تصريحات قاليباف رئيس البرلمان الإيراني في وقت كشف نائب عن خلافات بين الحكومة والمؤيدين لتوجيه ضربة انتقامية لإسرائيل.

وقال الحرس الثوري، السبت: «سيتلقى النظام الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة؛ وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والكيفية المناسبة».