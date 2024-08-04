

ياسر رشاد - القاهرة - أبو الغيط يلتقى وزير خارجية تركيا ويبحثان الوضع الاقليمي الخطير والعدوان الاسرائيلي على غزة

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التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد ٤ أغسطس ٢٠٢٤ بالسيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية .

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد نقاشا معمقا حول الوضع الاقليمي في ضوء المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الاسرائيلي الحالي، كما تناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة موضحاً أن الأمين العام شدد على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني خاصة سكان قطاع غرة الذين يتعرضون لمجزرة متواصلة من قبل القوات الاسرائيلية، مؤكدا الحاجة الى تحقيق وقف فوري لاطلاق النار وادخال للمساعدات بشكل عاجل وإطلاق مسار موثوق يفضي الى تنفيذ حل الدولتين.

وحذر الأمين العام للجامعة من انجرار دول المنطقة الى دوامة التصعيد، كما حرص على الإعراب عن تقديره للمواقف التركية المبدئية والحاسمة في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والسودان.

