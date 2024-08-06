"ميتا" تعتذر وتعيد محتوى لحسابي رئيس وزراء ماليزيا يتعلق باغتيال هنية

اعتذرت شركة "ميتا" عن إزالة محتوى من حسابي رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم على فيسبوك وإنستغرام يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم شركة "ميتا" أنه تم إعادة المحتوى لحسابي رئيس وزراء ماليزيا على فيسبوك وإنستغرام.
وكان إبراهيم نشر مقطع فيديو لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في اغتيال هنية، لكن تم حذفه في وقت لاحق، واتهم أنور شركة ميتا بالجبن بعد حذف المنشور.
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