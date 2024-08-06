القوات الروسية تحرر بلدة تيموفييفكا في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن نتيجة للعمليات النشطة حررت وحدات من تجمع قوات "تسينتر" في القوات المسلحة الروسية بلدة تيموفييفكا في دونيتسك، وحسنت من تموقعها التكتيكي، واستهدفت مجموعة من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائرها قرابة 355 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم-113"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم".

وأضافت الوزارة أن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الغرب) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، وصدت هجومين مضادين لمجموعات هجومية للجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 120 عسكريا، وسيارتين ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعي "دي-20" عيار 152".

وفي السياق.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 23 و24 و54 و72من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بريدتشينو، وتشاسوف يار، وكوستانتينوفكا، وجريجورفكا، وفيرخنيكامينسكي، وإيفان داريفكا، وإيفانابولي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو 520 عسكريا، و3 سيارات ومدفع هاوتزر"إم 777"عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم صناعة أمريكية؛ إضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20" عيار 152".

واستهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الهجوم الجبلي 128، ولواء الدفاع المحلي 124، ولواء مشاة البحرية 37، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر قوات كييف نحو 65 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، بالإضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين.