شويجو: لا يوجد رد من كييف بشأن مبادرة السلام الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لم ترد بعد على مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي.

وأضاف شويجو- حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية- "بعد مرور شهرين تقريبا، لم يكن هناك أي رد حتى الآن"، مشيرا إلى أن مناقشة مؤتمر جنيف بشأن أوكرانيا، أو ما يسمى بصيغة زيلينسكي أو غيرها من الصيغ ليس لها أي معنى.

وتابع: "إن إجراء مفاوضات دون مفاوض رئيسي يبدو غريبا بعض الشيء".

واقترح بوتين في شهر يونيو، شروطا جديدة لحل الصراع الأوكراني، وشمل ذلك الاعتراف بشبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الأربع الجديدة كأراضي روسية، وتكريس وضع عدم الانحياز وغير النووي في أوكرانيا، فضلا عن رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا، وقد رفضت أوكرانيا هذه المبادرة.