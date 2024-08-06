ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين تأمل في استعادة الاستقرار الاجتماعي في بنجلاديش قريبا.

وقال المتحدث تعليقا على استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة: "إن الصين تتابع عن كثب التطورات في بنجلاديش.

وباعتبارها جارة صديقة وشريكة تعاونية استراتيجية شاملة لبنجلاديش، تأمل الصين بصدق استعادة الاستقرار الاجتماعي في البلاد قريبا" -وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

يذكر أن رئيسة وزراء بنجلاديش قدمت استقالتها أمس وفرت إلى الهند بعد أسابيع من مظاهرات دامية في جميع أرجاء البلاد بقيادة طلاب الجامعة. وأعلن رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين، اليوم، حل البرلمان.