ثلاثة شهداء ومصابان برصاص الاحتلال في كفر قودغرب جنين

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "كفر قود" غرب مدينة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في القرية، وأطلقت النار صوبه بكثافة، مضيفة أنه سُمح لمسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول إلى المنزل الذين أكدوا بدورهم استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين من المتواجدين داخله .

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال سمحت لطواقمها بالوصول إلى المكان المحاصر، وأبلغتها عن نقل إصابات وشهداء، قبل أن تتراجع وتجبر طواقم الإسعاف على مغادرة المكان.

ماليزيا تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين في غزة

أدانت ماليزيا بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين في غزة، ما أسفر عن استشهاد 30 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة وفي مخيم النصيرات بدير البلح وسط القطاع.

وقالت الخارجية الماليزية -في بيان بثته وكالة الأنباء الماليزية اليوم /الثلاثاء/ - "إن النظام الإسرائيلي ُيظهر للعالم بوضوح غطرسته من خلال تجاهل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وهو مصمم على الإبادة الجماعية المستمرة والتدمير واسع النطاق في غزة".

ووفقًا للوزارة، فإن ماليزيا تطالب برد أكثر واقعية وفعالية من المجتمع الدولي، وخاصة أولئك الذين يناضلون من أجل قواعد النظام الدولي، ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال مصمما على ارتكاب الإبادة الجماعية المستمرة وتدمير غزة.

وأكدت ماليزيا أنها ستظل ثابتة على التزامها بالقضية الفلسطينية وستواصل جهودها نحو إنشاء دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وستعمل من أجل قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.