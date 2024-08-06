أمريكا والسويد تبحثان التطورات في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - بحثت الولايات المتحدة والسويد التطورات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والمصالح السياسية المشتركة الثنائية والمخاوف الأمنية في القطب الشمالي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء أن هذه المباحثات جاءت خلال استضافة الولايات المتحدة، السويد لإجراء حوار بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في واشنطن العاصمة.

وترأس الحوار نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل ووزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية جان كنوتسون. وضم الخليج 365 الأمريكي كبار المسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع.

وناقشت الولايات المتحدة والسويد الأولويات المشتركة في المنطقة لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بما في ذلك دعم القانون الدولي وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وتعزيز التعاون البحري والأمني ​​في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير العلاقات الحاسمة بين حلفاء الناتو وشركاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في معالجة التحديات الأمنية الملحة.

وأشار نائب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية السويدي بقلق إلى استمرار الصين في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، فضلاً عن الاتجاهات المقلقة في كوريا الشمالية بما في ذلك التعاون العسكري المتزايد مع روسيا والوضع المقلق لحقوق الإنسان. كما تعهدا بتعزيز الفرص الاقتصادية والمرونة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.