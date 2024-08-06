مجلس الوزراء السعودي يشيد بمخرجات مؤتمر وزراء الأوقاف بدول العالم الإسلامي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد مجلس الوزراء السعودي بما اشتمل عليه المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، والذي عقد في مكة المكرمة، من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.

وأشار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي بداية الجلسة، أطّلع مجلس الوزراء السعودي على مضمون الرسالة التي بعثها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناول المجلس مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة، بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.