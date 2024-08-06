طالب يشكو من حصوله على "صفر" بالثانوية العامة: "غسلت إيدي في الامتحان"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

"غسلت إيدي بسبب الحر أثناء الامتحان"، بتلك الكلمات روى الطالب فارس علي محمود الطالب بمدرسة ديسط الثانوية التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية، شعبة علمي علوم، قصة اكتشاف حصوله على "صفر" بعد إعلان النتيجة.

يقول فارس لمصراوي: "دخلت امتحانات الثانوية العامة جميعها ولم يحدث أي مشكلات داخل اللجنة، وكان كل شيء على مايرام مع مراقبي اللجنة، حتى طلبت في إحدى المرات خلال أداء الامتحان الذهاب إلى دورة المياه لغسل يدي ووجهي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود وسائل تهوية، وبعد عودتي ابتلت ورقة الإجابة فطلبت تغيير "البابل شيت" فقام المراقب بتحرير محضر وبسؤاله عن ذلك قال: "إجراء روتيني بسبب تغيير الورقة ولازم توقع على محضر تغيير الورقة وبالفعل وقعت دون أي مشكلات".

وقال فارس مساء أمس الإثنين أعلنت نتائج الثانوية العامة ودخلت عبر أحد المواقع للحصول على النتيجة لأجد أن المجموع الكلي "صفر" فى المائة، واعتقدت أن هناك خطأ قد حدث، وذهبت صباح اليوم للاطلاع على النتيجة لأجد أن ما ظهر بالأمس هو المثبت اليوم.

وأشار إلى أن أسرته تواصلت مع بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم وأكدوا حصوله على مجموع تراكمي يتخطى الـ 80% لكن هناك محضر محرر باتهامه بتمزيق ورقة البابل شيت، ولذلك تقرر حرمانه من المجموع وفتح تحقيق وحرمانه عام دراسي كامل.

وطلب فارس محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح تحقيق فى الواقعة وسؤال رئيس اللجنة والمراقبين عما إذا قد قام بإحداث شغب أو تعمد تمزيق الورقة وإعادة حصوله على حقه كاملا.