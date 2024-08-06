سعر الدولار يعاود التراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 9 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات أمس، كما استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان.

وكان سعر الدولار قفز بين 50 و75 قرشا بنهاية التعاملات أمس الاثنين، ليتخطى 49.60 جنيه للبيع ببعض البنوك لأول مرة منذ مارس الماضي.

وقفز سعر الدولار أمس بسبب المخاوف السياسية بالمنطقة بين إسرائيل وإيران، مما نتج عنه خروج جزء من الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية وزيادة الضغط على طلب الدولار لتحويل أموالهم.

سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات:

البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.23 جنيه للشراء، و 49.33 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشا للشراء والبيع.