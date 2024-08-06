"ما رمتش نفسها من السادس".. أول تعليق من أسرة الطالبة ضحية نتيجة الثانوية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

علقت أسرة طالبة الثانوية العامة المتوفاة نتيجة سقوطها من علو الطابق السادس بإحدى العمارات السكنية في حي سخا بمدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على خبر وفاتها بشأن ما يتداول بإقبالها على إنهاء حياتها نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رسوبها في الثانوية العامة.

أكد المهندس كارم خضر، خال الطالبة لـ"الخليج 365"، أن الطالبة لم تنتحر بإلقاء نفسها من الطابق السادس كما يتداول الكثيرون، مؤكدا سقوطها نتيجة اختلال توازنها خلال وقوفها في بلكونة الوحدة السكنية بالطابق السادس.

وكشف عن الطالبة ووفق رواية شقيقتها التي كانت تمكث معها أنها انتهت من أداء صلاة العشاء، وتركت شقيقتها وتوجهت ناحية البلكون ففوجئا بسقوطها، ونفس الأمر فوجئ أهالي المنطقة بسقوطها دون أن يرى أحد بإقبالها على القاء نفسها من الطابق السادس كما أن شقيقتها خلال استماع النيابة العامة لأقوالها في الواقعة نفت إقبالها على إنهاء حياتها.

وأوضح أنها كانت تمكث مع شقيقتها في الوحدة السكنية بحي سخا خلال تلقيها التدريب الصيفي في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، وكانت تترقب نتيجة الثانوية العامة وبعد اطلاعها عليها بالفعل اكتشفت رسوبها دون ظهور عليها أي علامات تجعلها تقبل على إنهاء حياتها ولكن ما حدث بظهور النتيجة مع حادث اختلال توازنها جعل البعض يربط تلك الأحداث ببعضها ويهئ باقبالها على إنهاء حياتها.

تفاصيل القصة وفقًا بما جرى رصده بتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة بسقوط طالبة في الثانوية العامة من علو بناحية حي سخا.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتبين أن الطالبة تدعى "ف.ح.أ"، 17 عامًا، تقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تسكن لدى شقيقتها التي تتلقى تدريباتها في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، في وحدة سكنية بإحدى العمارات في منطقة حي سخا بمدينة كفر الشيخ.

ووفق رواية شهود العيان لـ"الخليج 365" تبين أنهم فوجئوا بسقوط الطالبة من الطابق السادس بإحدى العمارات الكائنة بمنطقة حي سخا محاولة التخلص من حياتها على خلفية اكتشافها رسوبها في الثانوية العامة عقب إعلان النتيجة.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن الطالبة المتوفية كانت تبحث عن نتيجتها في الثانوية العامة خلال تواجدها مع شقيقتها التي تتلقى التدريب الصيفي بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، وبمعرفتها النتيجة تبين حصولها على مجموع ضئيل بنسبة 34% ما أدى إلى سوء حالتها النفسية وإقبالها على إنهاء حياتها من خلال إلقاء نفسها من الطابق السادس.

جرى نقل الطالبة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بعدة إصابات ما بين نزيف بالمخ، وكسور متعددة بالجسد، وخلال تلقيها العلاج توفيت متأثرة بإصاباتها.

جرى إيداع جثة الطالبة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.