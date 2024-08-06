هاريس تعلن رسميًا اسم مرشحها لمنصب نائب الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس، اليوم الثلاثاء، رسميا اختيار تيم والز نائبا لي لخوض الانتخابات الرئاسية

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت، اليوم الأحد، إن نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس، اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها، وفقًا لمصادر متعددة.

وأشارت إلى أن هاريس ووالز سيظهران معا في أول تجمع مشترك لهما في فيلادلفيا في وقت لاحق اليوم قبل زيارة ولايات أخرى متأرجحة هذا الأسبوع.

وأشار مصدر في مقر حملة نائبة الرئيس كاميلا هاريس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، إلى أن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، كان "المفضل لدى الموظفين".

وأضاف المصدر لـ"سي إن إن"، أن "إذا كان والز، فنحن سعداء للغاية. نحن نحبه".