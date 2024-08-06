جامعه الزقازيق تشارك في ورشة عمل المجلس الثقافي البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

شاركت جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل بعنوان "التدويل"، المُقدمة من المجلس الثقافي البريطاني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عسكورة مدير إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة على اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتشجيع المؤسسات الدولية المرموقة على التعاون الدولي مع الجامعات المصرية بما يعود بالنفع على المنظومه التعليمية والبحثية في مصر.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الانتقال بمؤسسات التعليم الجامعي من كونها مجرد مؤسسة وطنية لتصبح مؤسسة عالمية قادرة على إضفاء البعد الدولي لكافه جوانب المنظومة على نحو متكامل يساعد في تعزيز جودة عمليتي التدريس والتعلم.

وأشار الدكتور ايهاب الببلاوي إلى أن الدولة تسعى لتطوير الشراكات وبناء القدرات وضمان الجودة بجانب دور الجامعة في دعم التبادل الأكاديمي والتواصل الثقافي من خلال تلك الورش.

و أوضح الدكتور أحمد عسكورة أن الورشة تساهم بشكل كبير في بناء القدرات وتطوير الشراكات الأكاديمية، مما يعزز جودة التعليم ويساعد في تحقيق أهداف التدويل من خلال التبادل الثقافي والتواصل الأكاديمي، وأضاف أن تعزيز التدويل يساعد أيضاً في تحسين التصنيف الدولي للجامعات، حيث يتمكن من رفع مستوى التنافسية الأكاديمية عالمياً من خلال تطبيق معايير التعليم الدولية وبناء سمعة أكاديمية متميزة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي وفي ضوء التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني.