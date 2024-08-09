شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر وقطر وأميركا: ندعو الطرفين بغزة لاستكمال التفاوض الخميس المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد بيان مصري أميركي قطري على ضرورة إنهاء أزمة غزة بأقرب وقت ممكن.

وقال البيان الذي صدر مساء الخميس: “لقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم.

ودعا البيان الذي وقعه رؤساء الدول الثلاثة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين .

وأضاف لقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.

وذكر البيان أن هذا الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليها فى قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ ٠

ودعا البيان إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أى طرف لتأجيل آخر، مضيفا بالقول الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف اطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق .

وتابع : نحن كوسطاء مستعدون – اذا اقتضت الضرورة- لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبى توقعات كافة الأطراف.

وقال البيان : لقد دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق ١٤ أغسطس أو الخميس الموافق ١٥ أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون اى تأجيلات جديدة .

وكان الرئيسان الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي قد اتفقا على استمرار الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة واستعادة السلم والأمن الإقليميين .

وأكد السيسي خلال اتصال سابق مع الرئيس الأميركي الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط