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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش يعلن أنه سيستقيل "من حيث المبدأ" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش، عبيد الحسن أنه سيستقيل "من حيث المبدأ" بعد أن طالبه متظاهرون بالتنحي، حسب قناة "جامونا" التلفزيونية.
وينظر إلى عبيد الحسن بوصفه أحد الموالين لرئيسة الوزراء المخلوعة، الشيخة حسينة، التي استقالت بعد أسابيع من الاحتجاجات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وأصدر حسنة عبد الله، أحد زعماء الاحتجاجات الطلابية إنذارا نهائيا إلى رئيس المحكمة العليا وقضاة آخرين، في قسم الاستئناف للاستقالة ، بحلول الواحدة ظهرا بتوقيت دكا.
وتحدث عبد الله إلى الصحفيين في مقر المحكمة العليا في دكا، في مقطع تلفزيوني، بثته قناة "جامونا" التلفزيونية.
وكان قادة حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش، قد أعلنوا في وقت سابق عن حصار المحكمة العليا، بسبب مخاوف من حدوث انقلاب قضائي.
وينظر إلى عبيد الحسن بوصفه أحد الموالين لرئيسة الوزراء المخلوعة، الشيخة حسينة، التي استقالت بعد أسابيع من الاحتجاجات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وأصدر حسنة عبد الله، أحد زعماء الاحتجاجات الطلابية إنذارا نهائيا إلى رئيس المحكمة العليا وقضاة آخرين، في قسم الاستئناف للاستقالة ، بحلول الواحدة ظهرا بتوقيت دكا.
وتحدث عبد الله إلى الصحفيين في مقر المحكمة العليا في دكا، في مقطع تلفزيوني، بثته قناة "جامونا" التلفزيونية.
وكان قادة حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش، قد أعلنوا في وقت سابق عن حصار المحكمة العليا، بسبب مخاوف من حدوث انقلاب قضائي.
تظاهرة أمام المحكمة
واحتشد المتظاهرون أمام مبنى المحكمة العليا، منذ الساعة 11 صباح اليوم السبت، حسب صحيفة "دكا تريبيون" التي تصدر في بنجلاديش.
وخلال ذلك، شوهدوا وهم يهتفون بمختلف الشعارات، التي تطالب باستقالة رئيس القضاة.
وفي تلك الأثناء، أعلن رئيس المحكمة العليا، عبيد الحسن تأجيل جلسة المحكمة بكامل هيئتها.
وأكد محمد شفيق الإسلام، مسؤول العلاقات العامة بالمحكمة العليا ، هذا الأمر صباح اليوم السبت.
ونشر مستشار وزارة الشباب والرياضة، آصف محمود منشورا على فيسبوك اليوم السبت، يتضمن إنذارا نهائيا لرئيس المحكمة العليا للاستقالة الفورية.
يأتي ذلك بعد أداء محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد استقالة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء السابقة وفرارها من البلاد في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد نظامها.
وكان الرئيس شهاب الدين عين محمد يونس84 عامًا رئيسا للحكومة المؤقتة بعد حل البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.