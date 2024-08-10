شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش يعلن أنه سيستقيل "من حيث المبدأ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش، عبيد الحسن أنه سيستقيل "من حيث المبدأ" بعد أن طالبه متظاهرون بالتنحي، حسب قناة "جامونا" التلفزيونية.

وينظر إلى عبيد الحسن بوصفه أحد الموالين لرئيسة الوزراء المخلوعة، الشيخة حسينة، التي استقالت بعد أسابيع من الاحتجاجات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأصدر حسنة عبد الله، أحد زعماء الاحتجاجات الطلابية إنذارا نهائيا إلى رئيس المحكمة العليا وقضاة آخرين، في قسم الاستئناف للاستقالة ، بحلول الواحدة ظهرا بتوقيت دكا.

وتحدث عبد الله إلى الصحفيين في مقر المحكمة العليا في دكا، في مقطع تلفزيوني، بثته قناة "جامونا" التلفزيونية.

وكان قادة حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش، قد أعلنوا في وقت سابق عن حصار المحكمة العليا، بسبب مخاوف من حدوث انقلاب قضائي.



تظاهرة أمام المحكمة