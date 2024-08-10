شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: الأزمة المناخية تواجه الوفاء بحقوق الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التنمية البشرية والثقافة الإندونيسية، أن التغير المناخي يمثل حاجزًا مزدوجًا أمام الوفاء بحقوق الأطفال.

وبينت أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء حقيقي وتعاون للحد من أثره، وفق ما أوردته وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم السبت. التغير المناخي وحقوق الأطفال وأوضح ورو سريهاستودي، وكيل الوزارة لتحسين جودة حياة الأطفال والنساء والشباب، أن الأطفال هم من سيتحملون العبء.



وذكر أنهم يترعرعون وسط أزمة مناخية ومسائل متنوعة، تواجه الوفاء بحقوق الأطفال.

وأوردت الوزارة تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسيف) لعام 2021 الذي وضع إندونيسيا في المركز الـ 46 من 163 دولة في مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال.

