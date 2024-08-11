مصابون في غارة إسرائيلية على وسط مدينة خان يونس جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام العربية بأن غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وفقاً للتقارير الأولية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي الهجوم على منطقة مزدحمة، حيث انفجرت القذائف في وسط المدينة، مما أدى إلى تدمير عدد من المباني وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية. وقد أُصيب العديد من المدنيين في الغارة، بينهم نساء وأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن الهجوم يأتي في ظل تصاعد العنف في القطاع، حيث تواصل قوات الاحتلال شن غارات مكثفة على مختلف المناطق الفلسطينية. وقد أسفر التصعيد المستمر عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

في سياق متصل، أدانت الجهات المحلية والدولية هذا الهجوم، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين الإنسانية الدولية وحماية المدنيين خلال النزاعات. ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد والعمل على التوصل إلى هدنة لوقف إراقة الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في قطاع غزة يشهد توتراً شديداً منذ أسابيع، مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية والردود الفلسطينية، مما يضع المزيد من الضغوط على المدنيين ويزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة.

اعتقال 16 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم صحفي وأسرى سابقون

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، بينهم صحفي وأسرى سابقون.

وأوضح النادي في بيان له أن الاعتقالات شملت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في عدة بلدات وقرى. وقد تم توقيف الأشخاص الذين اعتقلوا بتهم متنوعة، منها النشاط السياسي وعضوية في منظمات غير قانونية.

من بين المعتقلين، أشار البيان إلى أن أحدهم هو صحفي معروف، تم اعتقاله أثناء تغطيته للأحداث المحلية. كما شملت الاعتقالات مجموعة من الأسرى السابقين الذين تم الإفراج عنهم في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف بشأن استهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

في سياق متصل، استنكر نادي الأسير الفلسطيني هذه الاعتقالات، مشدداً على أن استخدام الاعتقال كوسيلة قمعية ضد الفلسطينيين يهدف إلى تقييد حرية التعبير وحقوق الإنسان. ودعا النادي المجتمع الدولي إلى التحرك ضد هذه الانتهاكات، والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

كما أكد النادي أن حملة الاعتقالات تأتي في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وأكد على أن هذه الإجراءات لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة.