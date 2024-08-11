حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا، مشيرًا إلى تحقيق إصابة مباشرة.

ووفقًا لبيان صادر عن الحزب، فقد استخدم مقاتلو حزب الله الأسلحة الصاروخية في الهجوم الذي استهدف التجمع العسكري للعدو، وأكد البيان أن العملية جاءت في إطار الرد على التصعيد المستمر والانتهاكات التي تستهدف الأراضي اللبنانية.

وأوضح الحزب أن الهجوم استهدف تحديدًا تجمعًا لجنود العدو في منطقة بركة ريشا، وهي منطقة تشهد توترًا مستمرًا جراء الأنشطة العسكرية والتهديدات المتبادلة. وأكد البيان أن العملية نجحت في تحقيق إصابة مباشرة، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية حول الأضرار التي لحقت بالعدو سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وأكد حزب الله أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتهم لمواجهة أي تهديدات تجاه لبنان، ومواصلة الرد على التصعيد العسكري من قبل العدو. كما أشار البيان إلى أن الحزب سيواصل تنفيذ عمليات دفاعية إذا ما استمرت الاعتداءات ضد لبنان.

وأعرب الحزب عن التزامه بمواصلة التصدي للعدوان وحماية السيادة اللبنانية، مؤكدًا أن أي تصعيد من جانب العدو سيواجه بردود فعل مماثلة من قبل قوات المقاومة.

الأونروا: نزوح أكثر من 75 ألف شخص من جنوبي غزة وإسرائيل تصدر أوامر جديدة

أعلن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، عن نزوح أكثر من 75 ألف شخص من جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وقال لازاريني في تصريحاته إن الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين تعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع، حيث تسعى العائلات إلى الفرار من مناطق النزاع بحثاً عن الأمان في ظل التصعيد العسكري المستمر. وأوضح أن النزوح جاء نتيجة للغارات الجوية المكثفة والقصف الذي يستهدف مناطق المدنيين في جنوبي غزة، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين بشكل كبير.

وأضاف لازاريني أن إسرائيل قد أصدرت أوامر جديدة تجبر المزيد من السكان على النزوح، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني. وأشار إلى أن هذه الأوامر تؤثر بشكل خاص على الأسر الضعيفة التي لا تملك موارد كافية لتأمين مكان آمن أو الحصول على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه الظروف، أكد لازاريني أن الأونروا تعمل بجد لتلبية احتياجات النازحين وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك تقديم الإغاثة الغذائية والخدمات الصحية والمأوى. وأشاد بالجهود التي تبذلها الوكالة لتنسيق الدعم مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم والمساعدة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وحث على اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما شدد على أهمية حماية المدنيين بموجب القوانين الإنسانية الدولية، وتقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية في المنطقة.

يُذكر أن النزاع في غزة قد أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الأساسية بسبب القتال المستمر والإغلاق المفروض