بلينكن يشدد لغالانت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية مساء أمس الجمعة، أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أي طرف".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن بلينكن شدد لغالانت على ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة "، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني و "يتيح المناخ الملائم للاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة".

وتابع البيان: "أكد الوزير التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

المصدر : سكاي نيوز عربية