سرايا القدس تستهدف مقر قيادة لجيش الاحتلال شمالي خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قامت بقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط تبة "86 الكرد" شمالي خانيونس.

وقالت السرايا في بيانها إن القصف تم باستخدام أسلحة متطورة، وقد استهدف المقر الذي يُعتبر من المراكز الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي. وأضاف البيان أن الهجوم يأتي ضمن إطار الرد على التصعيد المستمر من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت سرايا القدس أن هذا الهجوم هو جزء من استراتيجيتها للرد على الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وأنها تهدف إلى تحقيق توازن رعب مع العدو.

وفي الوقت نفسه، ذكرت سرايا القدس أن القصف أسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأكدت أن هذه العملية جاءت ردًا على التصعيد العسكري وجرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت سرايا القدس المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وأكدت السرايا أنها ستواصل مقاومتها حتى تحقيق أهدافها وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

حركة الجهاد تنفي مزاعم الاحتلال بوجود مسلحين في موقع المجزرة

في بيان رسمي، نفت حركة الجهاد الإسلامي بشكل قاطع المزاعم التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود مسلحين من سرايا القدس في مدرسة التابعين، التي شهدت المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو أمس.

وأكدت الحركة أن الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال تهدف إلى زرع البلبلة بين صفوف الشعب الفلسطيني والهروب من المساءلة عن الجريمة البشعة التي ارتكبها والجازر بحق الشعب الفلسطينى ، وأضاف البيان أن هذه المزاعم ليست سوى محاولة لتبرير استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز سياسات القتل والتدمير التي ينتهجها الاحتلال.

وشددت حركة الجهاد على أن ما حدث في مدرسة التابعين هو جزء من سلسلة من الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تمثل سوى تعبير عن سياسة الإبادة الجماعية التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، والمحاسبة على المجازر التي ارتكبها بحق المدنيين الأبرياء. كما شددت على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.