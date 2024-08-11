إسرائيل تضع خطة لجلب عمال أجانب بدلاً من الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - طلب وزير ماالية إسرائيل بتسلئيل سموتريش من وزير الداخلية موشيه أربيل تحديث اللوائح المتعلقة بطرق دفع أجور العمال الأجانب في صناعة البناء.

أعلنت وزارة مالية إسرائيل ، الأحد، أنها تضع خطة لاستبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب من الخارج في مشاريع البناء في البلاد.

وقالت وزارة مالية إسرائيل إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تشجيع وتعزيز صناعة البناء السكني منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر. لقد لاحظوا النقص في القوى العاملة في مجال البناء.

وأشارت وزارة مالية إسرائيل إلى أنه تمت الموافقة مؤخرًا على منحة لهم لإصدار دفعة لمرة واحدة لعمال البناء الإسرائيليين تصل إلى مبلغ 21 ألف شيكل.

تريد حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الشهداء على يد قوات الإحتلال خلال الأيام القليلة الماضية منذ أكتوبر 2023.

حماس توافق على مفاوضات وقف إطلاق النار



وأكدت شبكه سي إن أن الأمريكية اليوم الأحد أن الوسطاء من مصر وقطر أبلغوا السلطات الإسرائيلية عن قبول يحي السنوار القائد السياس لحركة حماس مبادئ مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافت الشبكة أن زعيم حماس، يحيى السنوار، يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار - بحسب رسالة نقلها الوسطاء المصريون والقطريون إلى المسؤولين الإسرائيليين، ويأتي هذا قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

إسرائيل تتعنت مع حماس قبل بدء مفاوضات وقف إطلاق النار



أوضح المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم في إسرائيل أنهم يعتقدون أن الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو لتجنب حرب إقليمية أوسع. وفي الوقت نفسه، أوضح شركاء نتنياهو في الائتلاف أنهم لا يريدون أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق مع حماس.

الأمن القومي الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالقاضاء على حماس



وقال رئيس الأمن القومي الإسرائيلي عبر صفحته بمنصة X: "يجب أن يستمر سحق حماس والدوس على رأسها حتى تستسلم تماما، بل وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود حتى عودة جميع المختطفين لدينا إلى ديارهم".

بايدن: يمكن وقف إطلاق النار في غزة قبل مغادرة منصبي





يذكر أن أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل مغادرته منصبه نهاية العام الجاري "ما يزال ممكنا".

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ما يزال ممكنا وأن "الخطة التي وضعتها والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما تزال قابلة للتطبيق".

وأضاف: "أعمل كل يوم مع فريقي بالكامل للتأكد من عدم تصعيد الأمر إلى حرب إقليمية، ولكن من السهل حدوث ذلك".

وفيما يتعلق بالسباق الانتخابي، قال بايدن: "اتخذت قراري حتى يتمكن الحزب الديمقراطي من التركيز بشكل كامل على مهمته العاجلة، وهي منع الرئيس السابق دونالد ترامب من استعادة البيت الأبيض".

وأوضح أنه اتخذ قراره بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية في منزل عائلته في أواخر شهر يوليو الماضي بعد أسابيع من مناظرته مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب "بسبب اعتقاد عدد من النواب الديمقراطيين بالكونغرس أنه قد يضر بوضع الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي".