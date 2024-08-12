شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب ساحل كوكيمبو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ساحل مدينة كوكيمبو في تشيلي اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 67 كيلومترًا، فيما لم ترد على الفور تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى "حزام النار"، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادي، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.