المقاومة تعرض مشاهد قنص جندي صهيوني في خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - عرضت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، مشاهد قنص جندي صهيوني، في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

12 اسماً جديداً بعد يومين من استهدافه لمدرسة التابعين

في وقت سابق، أضاف الجيش الإسرائيلي 12 اسماً جديداً بعد يومين من استهدافه لمدرسة التابعين، زاعماً أنهم عناصر مقاومة، وكشفت مصادر فلسطينية، أنه من خلال الفحص الأولي، تبين وجود معلومات مضللة حول الأسماء، وأن بعضهم كان قد نزح إلى المدرسة برفقة عائلته، مما ينفي احتمالية استخدام المدرسة لأغراض عسكرية.

كما تضمنت القائمة اسم طفل لم يتجاوز عمره 12 عاماً، وهو بحسب السجلات المدنية، يقطن في جنين في الضفة الغربية، وحتى مع محاولة تقريب الاسم الذي يدعيه الجيش الاسرائيلي مع أسماء ضحايا المجزرة، يبقى الاسم الأكثر تقاربا هو لطفل آخر كان في المدرسة وقتل في المجزرة.

وهنالك شخص آخر ورد في قائمة اليوم، سبق أن اعتقله الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه دون توجيه أي تهمة له.