الاحتلال يضع يده على 14 دونما من أراضي السكان بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوضع اليد على 14 دونما من أراضي بلدتي حارس وقراوة بني حسان غرب سلفيت في الضفة الغربية.

وأفاد الناشط في مجال الاستيطان نظمي السلمان ل"وفا"، بأن سلطات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على المساحة المذكورة من حوض بردون من اراضي قراوة بني حسان والبريجي من أراضي حارس، ويسري قرار وضع اليد لمدة اربع سنوات حتى العام 2028، ويمكن للمواطنين الاعتراض خلال مدة 7 ايام فقط.

وأضاف: يأتي هذا القرار لصالح مستعمرة "كريات نطافيم" الواقعة شرق قراوة بني حسان وتشهد المستعمرة اعمال بناء واسعة في الاشهر الاخيرة ويمكن مشاهدة الوحدات السكنية الاستعمارية على يمين الشارع الرئيسي الذي يصل المنطقة الغربية من محافظة سلفيت.