شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير جسر وإغلاق طريق.. تطورات الانهيارات الأرضية في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

انهيارات أرضية كبيرة

الدمام - شريف احمد - تسببت الانهيارات الأرضية في النمسا الناتجة عن عاصفة شديدة في إغلاق طريق جبلي يربط بين إقليمي "فورارلبيرج" و"تيرول" النمساويين عبر ممر أرلبيرج، في جبال الألب.وقالت السلطات في ولاية تيرول النمساوية إنها تعيد تقييم الوضع باستمرار، لكنها لم تتمكن من تحديد موعد إعادة فتح الرابط الحيوي مع ألمانيا.وسيتعين على السائقين، الذين يحاولون السفر بين الإقليمين السير في طريق بديل طويل، عبر وادي ليش أو عبر بافاريا، في جنوبي ألمانيا، وفي المعتاد فإنه يمكن عبور ممر أرلبيرج عبر نفق في الجبل، لكن النفق مغلق حاليًا، بسبب أعمال التجديد.وتتواصل عمليات التنظيف في بلدة "سانت أنطون آم أرلبيرج"، على قدم وساق، بعد أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة القوية، التي تسببت في فيضان مياه نهرين على ضفتيهما مساء يوم الجمعة.وأدت المياه إلى تدمير جسر وغمرت الطوابق السفلية لبعض المباني، وغمرت بعض الشوارع.كما جرفت المياه عدة سيارات غير مأهولة إلى نهر، ووقعت انهيارات أرضية كبيرة في أجزاء أخرى من تيرول، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الأخرى في المقاطعة.وضرب انهيار طيني طريق سيلفريتا في جبال الألب، وهو طريق خاص ذو رسوم مرور شهير بين فورارلبرج وتيرول بالقرب من ممر أرلبيرج، يوم الجمعة.وغمر الانهيار الطيني ثلاث حفارات ميكانيكية كانت تعمل على فتح الطريق الذي كان قد أغلق بسبب انهيار أرضي في منتصف يوليو.