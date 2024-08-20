افادت وكالة "ا ف ب"، بأن "وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن وصل إلى مصر لإجراء محاثات حول هدنة في غزة".
ووصل بلينكن قبل ظهر الثلاثاء الى العلمين على الساحل الشمالي لمصر حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتشارك مصر والولايات المتحدة وقطر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس اللتان تخوضان حربا مدمّرة في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وكان أجرى محادثات في تل أبيب الاثنين، وأعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أكّد له أن إسرائيل توافق على خطة التسوية" التي عرضتها واشنطن خلال جولة مفاوضات في الدوحة الأسبوع الماضي، مشدّدا على أن "من واجب" حركة حماس "أن تفعل الشيء نفسه".
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