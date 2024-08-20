وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40173 قتيلا و92857 مصابا

افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,173 قتيلا و92,857 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 34 قتيلا و114 مصابا خلال 24 ساعة".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت الوزارة بـ"ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".