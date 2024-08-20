مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين غرب غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جراء قصف الطّيران الحربي الإسرائيلي لمدرسة مصطفى حافظ الّتي تأوي نازحين، في حي الرمال غرب مدينة غزة".
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت بشكل دقيق وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكريّة والقيادة الجنوبيّة، على مجموعة من المسلّحين في مجمع قيادة وتحكّم تمّ إنشاؤه وإخفاؤه في منطقة مدرسة "مصطفى حافظ" في مدينة غزة".
يُذكر أنّ في 10 آب الحالي، قُتل أكثر من 100 مواطن، وأُصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها القوّات الإسرائيليّة إثر قصفها مدرسة "التابعين" في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر في المصلّى.
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