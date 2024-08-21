بلينكن من قطر: سنقوم بكل ما هو ممكن لإقناع حماس بالموافقة على مقترح سد الفجوات

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى أن "كل يوم يمر تزيد معه المخاطر التي يتعرض لها الأسرى وتزداد معاناة أهل غزة بدون مساعدات أو دواء"، مضيفا "نحن متحدون مع قطر ومصر ونعمل بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة".

وقال عقب محادثات في العاصمة القطرية الدحة: "نحن متحدون بعملنا مع الجهات للتوصل لهذه الصفقة ومصر وقطر تتواصلان مع حماس مباشرة سعيا لإقرار الصفقة"، مشيرا إلى أن "العالم يدعم خطة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجلس الأمن أيضا ونسعى للحصول على موافقة كل الجهات ونعمل على التفاصيل"، معلنًا: "سمعنا موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الصفقة وأتمنى أن توافق حماس عليها بدورها".

وأضاف بلينكن "نعمل مع إسرائيل وشركاؤنا المصريون والقطريون يعملون مع حماس سعيا لإقرار الاتفاق والتوافق على تفاصيله.. نحن بحاجة لإنجاز الاتفاق وسنبذل كل جهدنا لإقرار هذه الصفقة".

وادعى أن "الولايات المتحدة لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة"، موضحا أن "الاتفاق بشأن غزة سيصب في مصلحة إسرائيل وكل الجهات المعنية".

ولفت إلى أنه "بمجرد موافقة حماس على مقترح سد الفجوات سنحتاج إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل"، مشيرا إلى "أننا سنقوم بكل ما هو ممكن خلال الأيام المقبلة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح سد الفجوات".

وقال وزير خارجية أميركا "مصر وقطر تعملان على تفسير البنود الغامضة لتتفهمها حماس وتوافق على الاتفاق"، مضيفا "يجب على المفاوضين أن يتحلوا بالمرونة الكاملة سواء على مستوى إسرائيل أو حماس".