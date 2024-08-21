أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث لحصيلة الغارتين الإسرائيليتين المعاديتين على بلدة الضهيرة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة مواطنين إضافة إلى إصابة اثنين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضهيرة إلى 3 شهداء وجريحين اثنَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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