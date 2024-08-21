"حزب الله" نعى عناصره رائد خطاب وزياد قشمر وعلي دقماق ومحمد شاهين

أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رائد علي خطاب "مهدي" مواليد عام 1995 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

في بيان آخر، أعلن الحزب أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد زياد محمد قشمر "ذو الفقار" مواليد عام 1994 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما أعلن أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد دقماق "يوسف ناجي" مواليد عام 1999 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي بيان رابع، أفاد الحزب بأنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد غازي شاهين "علي علي" مواليد عام 1989 من مدينة صور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".