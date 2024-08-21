هاريس تحصل على دعم 4566 صوتًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على دعم 4566 مندوبًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي خلال حفل أقيم في صالة يونايتد سنتر الرياضية المغلقة في شيكاغو، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الروسية “تاس” من مكان الحادث.

وبحسب تاس، فكان فرز الأصوات، المصحوب بمقاطع موسيقية وخطب يلقيها سياسيون، ذا طبيعة رسمية نظرًا لحقيقة مفادها أنه في أوائل أغسطس، صوت المندوبون بالفعل عن بُعد لصالح هاريس لتصبح المرشحة الرئاسية الرسمية.

وللقيام بذلك، كانت بحاجة إلى الحصول على 1976 مندوبًا، ولم يكن لديها منافسون بين زملائها في الحزب، وعادة ما يكون فرز أصوات المندوبين من كل ولاية شخصيًا، والذي يتوج بالترشيح الرسمي للمرشح الرئاسي، هو الحدث المركزي في المؤتمرات الحزبية الوطنية.

وشارك في التصويت أكثر من 4 آلاف مندوب حصلوا على هذا الحق خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وأيدت الغالبية العظمى منهم زعيم الحزب الأميركي جو بايدن قبل أن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي، لكن أصواتهم لم تذهب تلقائيا إلى هاريس.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن توافق هاريس رسميًا خلال المؤتمر الديمقراطي الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 22 اغسطس الجاري على الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات نوفمبر.