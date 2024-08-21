شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصًا غرقًا في الكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر غرق قارب في نهر لوكيني بمنطقة كوتو في إقليم ماي ندومبي جنوب غربي جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأفادت السلطات المحلية في الكونغو أمس، أن المركب الخشبي، المزوّد بمحرّك كان ينقل حوالي 300 شخص وبضائع ومحمّلاً بأكثر من طاقته، غرق عندما اصطدم بقطع من الخشب بالقرب من قرية صيادين تقع على بُعد حوالي 600 كيلومتر شمال شرق العاصمة كينشاسا، مضيفة أنه تم انتشال 20 جثة، فيما لا تزال عمليات البحث عن المفقودين متواصلة.