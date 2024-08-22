شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان وايت أيلاند يلغي العديد من الرحلات الجوية في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

ثوران بركان وايت أيلاند

الرماد البركاني يدّمر محركات الطائرات

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الطيران المحلية "إير نيوزيلندا"، إلغاء العديد من الرحلات الجوية بالبلاد.يأتي هذا القرار في أعقاب صعود أعمدة الرماد نتيجة ثوران بركان وايت أيلاند.وأشارت شركة طيران نيوزيلندا، إلى أن "وجود الرماد البركاني على مسارات الرحلات أجبرها على إلغاء 10 رحلات".ورفعت نيوزيلندا مستوى التحذير من البركان في وقت سابق من أغسطس الجاري إلى المستوى الثالث على مقياس من خمس درجات.ويقع بركان وايت ايلاند، على بعد نحو 50 كيلومترًا قبالة ساحل الجزيرة الشمالية، و200 كيلومترًا من أوكلاند، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.ويؤكد الخبراء أن الرماد البركاني يدّمر محركات الطائرات، إذ يشكل الرماد الموجود في الأعمدة البركانية خطرًا على الطائرات لأن المحركات تمتصه.كما يمكن أن يسد خطوط الوقود، ويلتصق بأسطح المحركات ويؤدي إلى تآكل أجزاء من الطائرة.