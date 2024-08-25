شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على منطقة أبو عريف شرق مدينة دير البلح، كما استشهد فلسطيني جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، ليرتفع بذلك عدد شهداء وسط قطاع غزة اليوم، إثر مواصلة القصف الإسرائيلي إلى ثمانية شهداء والعديد من الجرحى.

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