استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت على الوسط والجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على مدينة دير البلح ومفترق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة النار باتجاه الفلسطينيين في محيط ملعب العنان بدير البلح؛ ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات.

وأشارت الوكالة إلى أن طفلا استشهد متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في قصف لمجموعة من المواطنين بمنطقة "بطن السمين" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل 10 أيام، وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني شهيدا من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و334 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و356 مصابا.

تل أبيب وحيفا تفتحان جميع الملاجئ وتلغيان جميع الأنشطة

أعلنت بلدية تل أبيب أنها قررت فتح جميع الملاجئ صباح اليوم الأحد، في ضوء التطورات الأمنية بشمال إسرائيل.

وقالت البلدية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": مواصلة للتطورات الأمنية في الشمال قامت بلدية تل أبيب صباح اليوم بتقييم الوضع بمشاركة رئيس البلدية وكافة الجهات الأمنية".

وأضاف البيان "البلدية تعمل بتعاون كامل مع القيادة الداخلية وشرطة إسرائيل ومختلف وكلاء الإنقاذ ومستعدة للاستجابة لأي طلب".

وتابع البيان "بتوجيه من القيادة الداخلية تم إغلاق شواطئ الاستحمام الآن، وستتم الأنشطة الترفيهية حسب تعليمات القيادة الداخلية فقط في الأماكن التي تتوفر فيها مساحات محمية".

وأردف "فتحنا جميع الملاجئ صباح اليوم".

وذكر أن "240 مأوى في "تل أبيب يافا" تتم صيانتها وتجهيزها بانتظام وجاهزة دائما والآن".

وفي شمال إسرائيل، قال رئيس بلدية حيفا "لقد فتحنا جميع الملاجئ، وألغينا عرضا كان مخططا له الليلة وألغت جامعة حيفا جميع الأنشطة، ونحث السكان على البقاء بالقرب من منطقة محمية" وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

كما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.