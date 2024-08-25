ميقاتي: وقف العدوان وتطبيق القرار 1701 ضروريان لدعم الاستقرار في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحات لوسائل إعلام عربية على ضرورة وقف العدوان أولاً وتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ، وقال ميقاتي إن تنفيذ هذا القرار هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان.

وفي سياق حديثه، أشار ميقاتي إلى دعم لبنان للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف التصعيد العسكري. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان والدول المؤثرة في المجتمع الدولي، بهدف الوصول إلى وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.

كما شدد ميقاتي على أن الأولوية في الوقت الراهن هي حماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدوء.

أنصار الله: الرد اليمني قادم وتأكيد على قوة المقاومة

أكد المكتب السياسي لجماعة أنصار الله أن الرد القوي والفاعل لحزب الله على الهجمات الإسرائيلية في عمق الأراضي المحتلة يبرز الجدية والصمود الذي تتحلى به المقاومة في مواجهة التحديات. وأوضح المكتب أن هذا الرد يُظهر التزام المقاومة في التمسك بوعودها وقدرتها على تحقيق الوعيد الموجه للعدو.

في تصريحاته، أشار المكتب إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أن المقاومة في المنطقة قادرة على تحقيق الأهداف المحددة في مواجهة العدوان. وأكد مجدداً على أن الرد اليمني ضد أي تصعيد أو عدوان آتٍ حتماً، مشدداً على أن الأيام والليالي المقبلة والميدان سيثبتان صدقية هذا التوجه والقدرة على تحقيق النتائج المطلوبة.

ودعا المكتب السياسي إلى الصمود والتماسك، مشيراً إلى أن كل الأفعال والأحداث الحالية تصب في إطار تعزيز قوة المقاومة وإظهار قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات.

إلغاء 50 رحلة دولية في مطار بن غوريون بعد هجوم مكثف لحزب الله

أعلن مدير مطار بن غوريون الدولي عن إلغاء 50 رحلة جوية دولية من بين 360 رحلة كان من المقرر إقلاعها اليوم. هذا القرار جاء في أعقاب الهجوم المكثف الذي شنه حزب الله، حيث أطلق 8000 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ فجر اليوم.

وقد أثارت هذه التطورات حالة من القلق والفوضى في المطار، حيث تسببت الهجمات في تراجع حركة الطيران وتأجيل العديد من الرحلات. وأشار مدير المطار إلى أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تأتي في مقدمة الأولويات، مما استدعى اتخاذ هذا القرار الصعب بإلغاء بعض الرحلات الدولية.

وتواصل السلطات الإسرائيلية متابعة الوضع عن كثب وتعمل على تقييم المخاطر بشكل مستمر، في ظل التهديدات المتزايدة على المنطقة. كما يتم تنسيق الجهود مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الطيران المدني واستئناف الرحلات بمجرد استقرار الأوضاع.

هذه الأحداث تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا كبيرًا في التوترات العسكرية، مما يعكس تأثيرها المباشر على الحياة اليومية وعمليات النقل الجوي في إسرائيل.