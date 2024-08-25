شركات طيران أجنبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عشر شركات طيران أجنبية قد ألغت صباح اليوم رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك في ضوء التصعيد الأمني الأخير في المنطقة ، يأتي هذا القرار كإجراء احترازي استجابةً للتوترات المتزايدة والتقارير عن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الدولية.

في ذات السياق، أعلن مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه قد اتصل بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلباً للحصول على تحديثات أمنية حول الوضع الراهن. ومع ذلك، لم يتلقَ مكتب لابيد أي رد حتى الآن، مما يعكس حالة من الغموض والتوتر بشأن الوضع الأمني.

تؤكد هذه التطورات على حجم التأثير الذي يحدثه التصعيد العسكري على النشاط المدني والاقتصادي، حيث تبقى الخطوط الجوية الدولية مرهونة بالوضع الأمني في المنطقة.

السفارة الأمريكية في إسرائيل: نراقب الوضع الأمني عن كثب مع التوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها تتابع عن كثب الوضع الأمني المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله. وأكدت السفارة في بيانها أنها على تواصل مستمر مع السلطات الإسرائيلية لتقييم التطورات الأخيرة.

يأتي هذا البيان في ظل التوتر المتزايد على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث شهدت المنطقة تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله. وأشارت السفارة إلى أنها تأخذ هذه التهديدات الأمنية على محمل الجد، مشددة على أهمية توخي الحذر في ظل هذه الظروف.

كما دعت السفارة المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى متابعة التحديثات الأمنية والبقاء على اطلاع دائم بتوجيهات السلطات المحلية لضمان سلامتهم.

ميقاتي: وقف العدوان وتطبيق القرار 1701 ضروريان لدعم الاستقرار في لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحات لوسائل إعلام عربية على ضرورة وقف العدوان أولاً وتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقال ميقاتي إن تنفيذ هذا القرار هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان.

وفي سياق حديثه، أشار ميقاتي إلى دعم لبنان للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف التصعيد العسكري. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان والدول المؤثرة في المجتمع الدولي، بهدف الوصول إلى وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.

كما شدد ميقاتي على أن الأولوية في الوقت الراهن هي حماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدوء.