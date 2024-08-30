شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 28 شخصًا بينهم أطفال في غارة روسية على خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية روسية، على مدينة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.وبحسب الحاكم العسكري الإقليمي لمنطقة خاركيف الأوكرانية، اليوم الجمعة، فإن 28 شخصًا على الأقل أصيبوا، بينهم عدة أطفال.واستهدفت قنابل مبنى سكنيًا مكونًا من 12 طابقًا، مما أدى إلى انهياره جزئيًا.وأوضح مسؤولون، أن عدة أحياء في خاركيف تعرضت للقصف،وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الضربة بقوله: "ما كانت لتحدث لو تمكنت قواتنا الدفاعية من تدمير الطائرات العسكرية الروسية في أماكن تمركزها.ودعا زيلينسكي من جديد للسماح باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى، ضد أهداف داخل روسيا.وتصر كييف على ضرورة تحييد القدرات الهجومية الروسية لحماية المدن الأوكرانية.هذا الأمر الذي يتطلب استهداف المطارات العسكرية في عمق الأراضي الروسية، حيث تتمركز قاذفات القنابل والطائرات المقاتلة الروسية.