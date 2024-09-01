شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: أوكرانيا أطلقت 64 قذيفة على دونيتسك خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت القوات الأوكرانية أحياء سكنية في منطقة دونيتسك 18 مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأطلقت خلالها 64 قذيفة.

وبحسب إدارة التحقيقات العسكرية الإقليمية الروسية، سجلت 18 واقعة هجوم مسلح من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. حرب روسيا وأوكرانيا وبلغ إجمالي عدد القذائف التي أطلقت 64 قذيفة من أنواع مختلفة.



وتلقت الوكالة تقارير عن مقتل مدني واحد، وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى تعرض منزلين للأضرار جراء الهجمات.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس أقليم دونيتسك دينيس بوشيلين، أن مدنيًا واحدًا قتل، وأصيب ثلاثة في هجوم على منطقة نيكيتوفسكي في جورلوفكا.

