شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تشتعل بين "هاريس" و"ترامب".. إحصائيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلصت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، معظم تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ميشيجان.

ويعد أحدث دليل على أن المرشحة الديمقراطية تلحق بترامب في سباق الرئاسة. انتخابات الرئاسة الأمريكية كان ترامب يحظى بدعم بنسبة 46% في استطلاع "إي بي آي سي/ إم آر إيه" الذي أجري من 23 إلى 26 أغسطس ونشر أمس الجمعة، مقارنة بـ 45% لهاريس.

وكان ترامب يتخلف عن هاريس في تصنيف الميول، إذ حصل على 45% مقابل 46% لهاريس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وفي منتصف يوليو، أظهر نفس الاستطلاع تقدم ترامب بفارق 7 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين على الرئيس جو بايدن.

وجاء ذلك قبل أقل من أسبوع من انسحابه من السباق، وفتح المجال لترشيح هاريس. السباق الانتخابي بين ترامب وهاريس وكان تقدم ترامب في تصنيف الميول على بايدن أوسع، بنسبة 45% إلى 36%.

كما أثارت هاريس وزميلها في الترشح تيم والز حماسة الناخبين الديمقراطيين، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب، الذي عقد في شيكاغو الأسبوع الماضي.

وتتقدم هاريس أو تتساوى مع ترامب في كل من الولايات السبع، الأكثر احتمالًا لتحديد نتائج السباق، وفقا لاستطلاعات بلومبرج نيوز/مورنينج كونسلت.