شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب التصريحات بين موسكو وكييف بشأن السيطرة على قرية أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع في موسكو يوم الأحد، إن القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة أيضًا الاستيلاء على قرية فيمكا بالقرب من مدينة سيفورسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وهو ما يتناقض مع تصريحات صادرة عن أوكرانيا.

وفي حين أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع 9 هجمات روسية على هذا القطاع من الجبهة منذ يوم السبت، ومنها فيمكا، فقد أفادت تقارير أنه قد جرى صد هذه الهجمات.

ولم يتحدث أي مصدر مستقل عن صحة ادعاءات أي من الجانبين. مكاسب إقليمية روسية وأعلن الجيش الروسي أيضًا تحقيق مكاسب إقليمية في خضم تقدمه نحو مدينة بوكروفسك الأوكرانية، التي تشكل هدفًا رئيسيًا حاليًا للقوات الروسية.

واعترف قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي، بصعوبة موقف قواته في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وتضم إقليم دونيتسك وأجزاء من إقليم لوجانسك.

وقال سيرسكي في منشور على تطبيق تليجرام، إن روسيا تتفوق من حيث الأفراد والعتاد، فإنها تتكبد خسائر كبيرة بفضل بسالة الجنود الأوكرانيين.

وأضاف سيرسكي أن "المعركة من أجل الدفاع عن أوكرانيا متواصلة".