شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 وإصابة 2 جراء إطلاق نار في هاواي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أربعة أشخاص، من بينهم المشتبه به، فيما أصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع في وقت متأخر من ليل السبت في مقاطعة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم الأحد.

وقالت شرطة هونولولو في منشور على فيسبوك:"جرى إعلان وفاة ثلاثة أفراد، بما في ذلك المشتبه به، في مكان الحادث. وتم نقل أشخاص آخرين إلى المستشفى"، بحسب موقع هاواي نيوز الإخباري المحلي.

وأكدت الشرطة في تحديث لاحق وفاة أحد المصابين في المستشفى بينما لا يزال الآخران يخضعان للعلاج في المستشفى.

وتجري الشرطة تحقيقا في إطلاق النار ، في الوقت الذي لا يزال فيه المحققون في موقع الحادث.