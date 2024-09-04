"إزفيستيا": موسكو وعمّان تدرسان إلغاء تأشيرة الدخول للسياح في كلا البلدين

أفادت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن السفارة الروسية لدى الأردن بأن "موسكو وعمّان تدرسان إلغاء تأشيرة الدخول في كلا البلدين"، مشيرة إلى أن "الاتفاق حاليا في مراحله النهائية".

واوضح مصدر بالسفارة في تصريح للصحيفة، انه "يجري حاليا العمل على إبرام اتفاقية روسية أردنية بشأن إلغاء نظام التأشيرات للسياح في كلا البلدين.. الاتفاق في مراحله النهائية، ونتوقع أن تتمكن موسكو وعمّان قريبا من الإعلان رسميا عن هذا الحدث المهم في علاقاتنا الثنائية".

واشار الى انه "من المقرر استئناف الرحلات المباشرة في تشرين الاول من قبل شركة الطيران الملكية الأردنية على خط عمان - موسكو"، لافتا الى ان "هذا بلا شك سيحفز التدفق السياحي ويجعل المملكة الأردنية الهاشمية أقرب إلى مواطنينا".