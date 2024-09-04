صيفية غائمة.. حالة الطقس على أغلب أنحاء فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - يسود اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر، أجواء صيفية غائمة جزئيا، على أغلب أنحاء فلسطين، كما توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

ولفتت دائرة الأرصاد إلى أن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

حالة الطقس غدا

صيفية غائمة جزئيا، هكذا توقعت الأرصاد بشأن حالة الطقس يوم غد الخميس، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام بقليل.

أما يوم الجمعة والسبت، يسود أجواء صيفية غائمة جزئيا، ولكن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام تكون مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.