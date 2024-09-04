بوتين يعقد محادثات ثنائية واجتماعا لتطوير البنية التحتية في فلاديفوستوك

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر، البرنامج الرسمي لزيارة العمل التي تستمر يومين إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، والتي تستضيف حاليا المنتدى الاقتصادي الشرقي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، وصل الرئيس الروسي إلى منطقة بريموري في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بعد اختتام زيارته إلى منغوليا.

وبحسب الخدمة الصحفية للكرملين، سيشاهد بوتين اليوم عرضًا تفاعليًا يسلط الضوء على التقدم المحرز في تنمية الشرق الأقصى، والذي سيتضمن مؤتمرًا عبر الفيديو مع سكان مناطق التنمية ذات الأولوية الذين يستعدون لبدء إنتاجهم.

كما سيعقد بوتين اجتماعًا حول تطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.



بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ماليزيا ونائب الرئيس الصيني

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين إن جدول أعماله اليوم الرابع من سبتمبر يشمل أيضًا محادثات كاملة مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، كما سيلتقي بوتين أيضًا بنائب الرئيس الصيني هان تشنج.

وقال أوشاكوف إن هان تشنج تواصل عن كثب مع بوتين هذا العام أثناء زيارته للصين ورافق الرئيس الروسي خلال الرحلة في هاربين.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي مع نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين اليوم، كما سيعقد بوتين اجتماع عمل مع حاكم إقليم بريموري أوليغ كوزيمياكو.

فيما يشهد غدا يوم الخميس الخامس من سبتمبر، اختتام المنتدى الاقتصادي الشرقي أعماله بجلسة عامة يشارك فيها فلاديمير بوتين وأنور إبراهيم وهان تشنغ.