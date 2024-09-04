تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

رياح خفيفة إلى معتدلة

وأضاف، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهارًا على أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والمد الثاني عند الساعة 01:49، والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 19:51.

الموج في بحر عمان

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 والمد الثاني عند الساعة 22:47 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 04:48

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في المدن كالاتي:

أبوظبي 45 31 75 15

دبي 45 32 70 15

الشارقة 45 29 80 20

عجمان 44 30 85 25

أم القيوين 44 28 75 20

رأس الخيمة 44 28 80 25

الفجيرة 34 30 80 55

العـين 44 30 60 15

ليوا 44 28 85 20

الرويس 38 31 75 45

السلع 39 32 70 35

دلـمـا 42 33 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 42 32 80 35

أبو موسى 43 31 85 35.