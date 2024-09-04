الجيش الامريكي يعلن تدمير منظومة صواريخ للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت منظومة صواريخ تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية هجمات بحرية تشنها الجماعة، منذ نوفمبر الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في تدمير منظومة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران بمنطقة يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت: "تبين أن هذا النظام يشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

ويأتي البيان الأمريكي بعد يومين من إعلان الحوثيين، الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة تجارية تُدعى "بلو لاجون ون" في البحر الأحمر، مؤكدة إصابتها بـ"عدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة".

وأشارت إلى أن "الهجوم يأتي على خلفية "انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع المرور إلى الموانئ الإسرائيلية، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".