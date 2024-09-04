المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسير ميناء حيفا بأراضينا المحتلة

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أننا "هاجمنا بالطيران المسير ميناء حيفا بأراضينا المحتلة"، مشيرة الى أن "استهداف ميناء حيفا يأتي نصرة لغزة وردا على مجازر الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين".\ وفي تموز الماضي، نشرت المقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد مصورة لاستهدافها إيلات وميناء حيفا بالطيران المسيَّر وصاروخ الأرقب “كروز مطور”. واشارت في بيان، الى أن "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين، بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب ” كروز مطور”، أم الرشراش (إيلات) المحتلة وميناء حيفا المحتل".

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